Тамбовчане стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года-2022»

19 июля стали известны итоги Всероссийского конкурса «Семья года-2022». Всего в организационный комитет Всероссийского конкурса поступило 353 представления на семьи из 85 регионов страны. 85 семей стали победителями в пяти номинациях. В число лучших молодых семей России вошла семья Дмитрия и Марины Шуваевых из Тамбовской области.

Дмитрий и Марина Шуваевы женаты восемь лет. Живут в Мичуринске. Дмитрий работает в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области. Принимал участие в тушении крупных пожаров на территории Мичуринского гарнизона, пользуется уважением среди коллег, является примером для молодых сотрудников и своих детей.

- Шуваевы — многодетные родители, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Они воспитывают двух сыновей и дочь. Мечтают о рождении еще одной дочки.