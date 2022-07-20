Тамбовчанам запретили ходить в леса

Из-за серьезной пожарной опасности на территории Тамбовской области действует ограничение на пребывание граждан в лесах. Запрет установлен до 28 июля. Под ограничения попадают леса, расположенные на территории Бондарского, Вернадского, Горельского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Цнинского, Челнавского лесничеств. На этих территориях запрещено нахождение людей и въезд транспорта за исключением мест, предназначенных для культурно-оздоровительных целей.

- Специалисты управления лесами Тамбовской области призывают жителей и гостей региона в эти дни воздержаться от посещения лесов, а также соблюдать правила пожарной безопасности, - говорят в пресс-службе администрации Тамбовской области.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда региона произошло два возгорания в Рассказовском и Мичуринском районах. Пожары оперативно локализовали. Огнем пройден небольшие участки леса общей площадью 0,7 гектара.

Напомним, что 8 июня в силу вступили изменения, внесенные в КоАП. Теперь за нарушение требований пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах заплатит штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ранее от 1,5 до 3 тысяч рублей), должностное лицо от 30 до 50 тысяч рублей (ранее от 10 до 20 тысяч рублей), юридическое лицо — от 100 до 400 тысяч рублей (ранее от 50 до 200 тысяч рублей).