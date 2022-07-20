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Общество20 июля 2022 12:42

В тамбовском лицее №29 заканчивают ремонт

Сроки работ затянулись из-за необходимости корректировки проектной документации
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В лицее №29 на Степана Разина завершается капитальный ремонт. Основное здание было построено еще в начале прошлого века, имеет статус памятника архитектуры. Однако за 120 лет столь масштабные ремонтные работы здесь проводятся впервые.

С учетом особенностей конструктивных элементов специалистам пришлось скорректировать проектную документацию, что повлекло изменения сроков сдачи объекта. При этом в приоритет ставилось качество выполненных работ.

За это время в лицее полностью заменили коммуникации, кровлю, окна, смонтировали вентиляцию, которой до этого вообще не было и т.д. Здание лицея как внутри, так и снаружи изменилось до неузнаваемости. Продолжаются отделочные работы, обустройство новой спортплощадки с тренажерами, благоустройство территории.

- 1 сентября лицеисты, их родители и педагоги встретят уже в обновленном здании, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.