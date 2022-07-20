Тамбовчанина ограничили в родительских правах на троих детей

В Пичаевском районном суде вынесли решение по иску местного прокурора об ограничении родительских прав и взыскании алиментов с 34-летнего мужчины. В своем иске прокуратура пояснила, что отец троих детей долгое время нигде не работает, ведет аморальный образ жизни, воспитанием ребят не занимается, неоднократно привлекался к административной ответственности, мать детей лишена родительских прав.

В судебном заседании факты, изложенные в исковом заявлении о ненадлежащем исполнении жителем Пичаевского района своих родительских обязанностей, нашли свое подтверждение.

- Суд удовлетворил требования прокурора, ограничил в родительских правах отца в отношении троих несовершеннолетних детей, а также взыскал с него алименты в размере ½ части всех видов заработка ежемесячно, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Несовершеннолетние переданы на попечение органу опеки и попечительства отдела образования администрации района.