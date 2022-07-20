Психически больной тамбовчанин ударил соседа топором по голове

В Кирсановском МСО СУ СК России по региону закончили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который попытался убить соседа.

По версии следствия, днем 15 апреля мужчина подошел к дому односельчанина и без всяких причин ударил находившегося во дворе хозяина топором по голове. На помощь раненому пришли очевидцы. Врачи диагностировали у 46-летнего потерпевшего открытую черепно-мозговую травму.

- Для определения психического состояния нападавшего проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него признаки хронического психического расстройства, лишающего его способности осознавать фактический характер своих действий, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В связи с этим уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера.