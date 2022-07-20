В Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего

Под следствием находятся два человека Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении начальника производственного участка, ответственного за соблюдение работниками правил и норм охраны труда, и тракториста-машиниста сельскохозяйственной организации. Мужчин подозревают в совершении преступления, по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По версии следствия, утром 18 июня в поселке имени Калинина на территории сельскохозяйственной организации во время соединения сцепного устройства дисковой бороны с трактором тракторист –машинист, в нарушение требований безопасности, подключил гидравлику к дисковой бороне, которая не была зафиксирована соединительным болтом. В это время правое крыло бороны заклинило и не двигалось, в связи с чем тракторист-машинист попросил одного из работников помочь ему подвинуть крыло. Далее, не убедившись в отсутствии людей в рабочей зоне агрегата, машинист трактора продолжил управлять гидравлической системой для перевода дисковой бороны в рабочее положение, но так как сцепная петля бороны не была зафиксирована со сцепным устройством трактора, борона из-за перевеса опрокинулась назад и травмировала рабочего. От полученных телесных повреждений 47-летний потерпевший сразу скончался.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.