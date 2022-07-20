На Рассказовском шоссе Тамбова задержали наркозакладчицу

19 июля на Рассказовском шоссе сотрудники наркоконтроля задержали 28-летнюю неработающую местную жительницу. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у нее 20 свертков с веществом общей массой около 23 грамма. Согласно результатам экспертизы это был N-«метилэфедрон». Установлено, что женщина купила наркотики в интернете, чтобы потом продать.

- Полицейские продолжают работу по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям, а также каналов поставки запрещённых веществ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных средств или их аналогов».