Руководитель липецкой фирмы обманул 20 тамбовских предпринимателей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Моршанский» выявили и опросили владельцев шести компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере строительства, которые стали жертвами мошенничества. В период с сентября 2021 года они заключили договоры с генеральный директором компании из Липецка, который обещал в самое короткое время по низкой цене реализовать щебень. Несколько тамбовчан уплатил полную стоимость стройматериала, кто-то внес предоплату. Но щебень предприниматели так и не получили. Генеральный директор постоянно ссылался на транспортные задержки, отсутствие автотранспорта, погодные условия и прочее и переносил сроки поставок щебня. Некоторые из обманутых предпринимателей обратился в полицию. Полицейские выявили и опросили всех пострадавших и убедили написать заявления в полицию о совершенном мошенничестве. На настоящий момент в следственном подразделении МОМВД России «Моршанский» возбуждено и расследуется шесть уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Генерального директора липецкой компании опросили, но он затруднился объяснить, почему до сих пор его клиенты не получили щебень и куда делись переведенные моршанскими предпринимателями деньги.

К оперативным мероприятиям подключились и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области. Они выявили в настоящий момент более двадцати владельцев компаний и индивидуальных предпринимателей из Моршанска, Тамбова, Кирсанова, Уварово, Жердевки, Мордово, Токаревки, Сосновки, Ржаксы, которые также стали жертвами мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше двадцати миллионов рублей. Кроме этого, у сотрудников УЭБиПК УМВД региона есть информация, что аналогичным образом под предлогом поставок щебня подозреваемый обманул и предпринимателей из других российских регионов.

- Решается вопрос о возбуждении серии уголовных дел, устанавливаются и опрашиваются свидетели и другие обманутые предприниматели, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.