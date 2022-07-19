Тамбовчанин получил три года условно за нападение на полицейского

В Тамбовской области вынесли приговор 28-летнему жителю поселка Ветровка Кирсановского района. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, вечером 26 марта этого года, когда мужчину как правонарушителя пытались доставить в отдел полиции, он стал вести себя агрессивно и предпринял попытку скрыться, а при задержании нанес одному из полицейских два удара кулаком в область головы, причинив закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.