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Происшествия19 июля 2022 12:32

Тамбовчанин палкой разгромил два автомобиля

20-летний мужчина решил отомстить их владельцу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В рассказовскую полицию поступило сообщение от 57-летнего мужчины, который рассказал, что два его автомобиля - ВАЗ-2114 и Хендай i30, кто-то повредил. На машинах обнаружились царапины и вмятины.

Полицейские установили, что автомобили повредил 20-летний мужчина, проживающий на Фабричном проезде. В отделе полиции он рассказал, что вечером 16 июля решил отомстить владельцу машин, с которым у него были плохие отношения, взял палку и нанёс повреждения, когда рядом никого не было.

- Рассказовцу придётся возместить автовладельцу материальный ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.