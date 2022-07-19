Тамбовчан предупреждают о штрафах за выбрасывание крупногабаритного мусора

С 16 по 17 июля силами муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» было приведено в порядок более 40 площадок, на которых горожане складируют мусор. Среди них улицы Балашовская, Гайдара, Мичуринская, 335а, Мичуринская/Вышеславцева, Мичуринская/Янтарная, Селезнёвская, 25, Тельмана, 22, Аэродромный проезд и другие. Вывезено на полигон более 800 м³ мусора.

- Подобные свалки образуются из-за того, что жители выносят к контейнерным площадкам строительный мусор, старую мебель, покрышки, ветки и даже бревна от разбора частных домов, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбова. - Притом что такие отходы горожане должны вывозить самостоятельно, заключая соответствующий договор с компанией.

Подобные действия являются незаконными и за них предусмотрен штраф: для граждан в размере от 500 рублей до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 3 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 до 100 тыс. рублей.