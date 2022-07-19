Тамбовчанка станет участницей летних паралимпийских игр

Тамбовская спортсменка Татьяна Баранова вошла в состав сборной команды России для участия в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Состязания пройдут со 2 по 9 октября в Сочи. На них приглашены спортсмены из Белоруссии, стран-членов ШОС, БРИКС, СНГ и других дружественных государств.

На чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями, который в начале июля проходил в Чебоксарах, Татьяна Баранова завоевала серебряную награду в беге на дистанции 1500 м. Такой результат гарантировал воспитаннице спортивно-адаптивной школы место в национальной команде для участия в играх в Сочи. Сейчас под руководством тренера Александра Альбицкого спортсменка готовится к соревнованиям.

- В программу летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» включены соревнования по девяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы, - сообщает администрация Тамбовской области. - Игры паралимпийцев объединят около 1 тысячи сильнейших спортсменов.