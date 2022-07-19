Тамбовчанин заключил фиктивный брак с иностранкой

Прокуратура города Мичуринска в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства установила, что между гражданином Российской Федерации и гражданкой Азербайджана для получения ею в упрощенном порядке российского гражданства и разрешения на временное проживание без учета квоты на выдачу иностранным гражданам разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации был заключен фиктивный брак.

После заключения союза «супруги» совместно не проживали, общее хозяйство не вели, в супружеских отношениях не состояли, что в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации является основанием для признания брака фиктивным, так как граждане зарегистрировали его без намерения создать семью, что нарушает интересы Российской Федерации.

- В связи с изложенным, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным со дня его заключения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исковое заявление находится на рассмотрении.