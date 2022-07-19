Тамбовчанин получил 10 лет колонии за убийство приятеля

В суде вынесли приговор 22-летнему жителю Токаревского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следствии и в суде установили, что 28 декабря 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире у их общей знакомой. Во время общения один из гостей высказал предположение, что именно злоумышленник ранее украл у него денежные средства. Такие высказывания разозлили мужчину. Он достал из куртки нож и нанес знакомому удар в шею. В конфликт вмешалась хозяйка квартиры и потребовала, чтобы гость бросил нож на пол, что тот и сделал. Но через некоторое время он сходил на кухню, взял там другой нож и снова стал наносить удары потерпевшему в область груди и живота. С полученными ножевыми ранениями 56-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.