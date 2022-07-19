Тамбовчанин получил судимость за призывы к экстремизму

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли противоправную деятельность 44-летнего жителя Тамбовской области, который на своей странице в соцсети публиковал призывы к пользователям уничтожать представителей неславянской национальности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Решением Октябрьского районного суда г. Тамбова он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления.

- Фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и запретом заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 1 год, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу.