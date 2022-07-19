В Тамбовской области в аварии погибли двое мужчин

Двое мужчин в ДТП погибли, и еще двое оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла 18 июля в 23 часа 30 минут на улице Петровка, 20 в деревне Романовка Инжавинского района. 45-летний водитель, управлявший АУДИ Q5, по неустановленной причине не справился с управлением и выскочил с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась и врезалась в деревья.

- В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще двое находившихся в машине мужчин 30лет и 31 года доставили в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.