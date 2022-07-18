Тамбовчане могут пообщаться с чиновниками на «Зеленых площадках»

Комитет по делам горожан продолжает работу «Зеленых площадок», во время которых жители города, обращаясь с различными вопросами к представителям администрации города и других структур, могут получить обратную связь на месте.

На текущей неделе будут организованы встречи с горожанами по следующим адресам:19 июля на ул.Рылеева, д. 104, 106/2; 20 июля на ул. Астраханская, д.263 и на ул. Свободная, д.16,16а,16б. Начало работы всех «Зеленых площадок» в 17.00.

Во время таких встреч от жителей города поступают различные вопросы, некоторые из них решаются на месте, а есть и такие, которые требуют дополнительной проработки. К их решению подключаются советы микрорайонов, в городе их сейчас создано 40.

- На текущей неделе состоятся заседания советов микрорайонов «Летный» городок», «Железнодорожный», «Автогородок», «Успенская площадь», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.