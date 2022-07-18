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Происшествия18 июля 2022 14:05

Тамбовчанин угнал чужой велосипед

Похитителя задержали росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На пульт централизованной охраны поступила информация о похищении велосипеда, который был ненадолго оставлен без присмотра у дома на улице Посконкина города Котовска. Росгвардейцы получили ориентировку и начали поиски. Уже через час правоохранители остановили мужчину на подходящем под описание велосипеде. Водитель был пьян и не мог пояснить кому принадлежит велосипед.

- Ранее судимого 37-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.