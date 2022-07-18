Тамбовчанин пойдет под суд за кражу дров

В прокуратуре Сосновского района утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в хранилище).

В декабре прошлого года 22-летний мужчина узнал о том, что у его знакомой закончились дрова для отапливания печи в доме и он решил украсть колотые дрова у односельчанина. Вечером он пробрался в сарай, который расположен на территории домовладения пенсионера,. Убедившись, что его никто не видит, мужчина оторвал доску в стене сарая и через образовавшийся проем проник в него. С середины декабря 2021 года по февраль 2022 года он каждые 2 дня проникал в сарай пенсионера и воровал дрова. 87-летнему пенсионеру причинен материальный ущерб на сумму около 5 тыс. рублей.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.