Тамбовчанин пробрался в магазин и украл алкоголь

15 июля в кирсановскую полицию поступило сообщение о краже. На улицу Моршанский тракт выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в местный магазин проник неизвестный. Злоумышленник с помощью камня разбил окно, после чего вытащил из павильона алкогольную продукцию. На месте кражи эксперты-криминалисты обнаружили следы его пальцев.

Полицейские опросили местных жителей и изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая располагалась у входа. Сотрудники полиции изучили видеоматериал, личность вора установили, 21-летнего жителя Гавриловского района задержали, в краже он сознался. Алкоголь к моменту задержания молодой человек употребил.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 (Кража) УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.