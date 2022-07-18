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Происшествия18 июля 2022 9:10

Тамбовчанин пробрался в магазин и украл алкоголь

Вором оказался 21-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

15 июля в кирсановскую полицию поступило сообщение о краже. На улицу Моршанский тракт выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в местный магазин проник неизвестный. Злоумышленник с помощью камня разбил окно, после чего вытащил из павильона алкогольную продукцию. На месте кражи эксперты-криминалисты обнаружили следы его пальцев.

Полицейские опросили местных жителей и изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая располагалась у входа. Сотрудники полиции изучили видеоматериал, личность вора установили, 21-летнего жителя Гавриловского района задержали, в краже он сознался. Алкоголь к моменту задержания молодой человек употребил.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 (Кража) УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.