В Тамбовской области 20 июля пройдет проверка системы оповещения

В Тамбовской области 20 июля проведут комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) и комплексной системы экстренного оповещения (КСЭОН).

В 10 часов 40 минут работники дежурно-диспетчерской службы области передадут сигнал «Внимание всем!», который прозвучит в течение 1 минуты из 319 сирен и громкоговорителей, установленных в городах и районах области.

В эфире общероссийских обязательных телерадиоканалов с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут Тамбовским ОРТПЦ будет передана речевая информация: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

- Будет проверена готовность системы оповещения муниципального уровня, а также разосланы смс-сообщения населению через операторов сотовой связи, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Жителей просят отнестись к проведению комплексной проверки с пониманием.