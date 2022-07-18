Следователи устанавливают причины гибели 6-летнего ребенка на пляже Тамбова

Следователи регионального СКР выясняют причины гибели 6-летнего мальчика. Напомним, 17 июля на пляже «Парус» города Тамбова утонул ребенок. Он играл на воде в зоне, специально отведенной для детей, и после ныряния под воду пропал из поля зрения отца. Позже ребенка вытащили из воды в бессознательном состоянии. Прибывшие медицинские работники уже не смогли спасти его, мальчик скончался.

- Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщает СУ СКР по региону.