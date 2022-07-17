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Происшествия17 июля 2022 19:46

Шестилетний ребенок утонул в Тамбове

Малыш находился в оборудованной зоне для купания
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Шестилетний ребенок утонул в водоеме Тамбова. О несчастье сообщила пресс-служба областной прокуратуры 17 июля. По предварительным данным, в воскресенье малыш находился на пляже «Парус». Ребенок был в воде в специально оборудованной для детей зоне. Там он и утонул.

На место происшествия выезжал сотрудник прокуратуры Ленинского района Тамбова. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели ребенка ( ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

На место происшествия выезжал сотрудник прокуратуры Ленинского района г. Тамбова.