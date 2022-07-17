В ДТП под Тамбовом погибли три человека

Фото: прокуратура Тамбовской области.

Смертельное ДТП случилось в Мичуринском районе 16 июля. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, на трассе «Глазок – Желановка» 18-летний водитель ВАЗ - 2110 не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, врезался в столб и перевернулся на крышу.

От травм, несовместимых с жизнью, наступила смерть трех пассажиров машины 24, 20 и 16 лет. Еще два пострадавших – 18 и 34 лет госпитализированы.

На место происшествия выезжал прокурор Мичуринского района Юрий Плужников, следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, ход которой контролируется прокуратурой района.