Под Тамбовом 82 человека заразились сальмонеллезом после празднования выпускных в кафе

Вспышку сальмонеллеза в Рассказово зафиксировали санитарные врачи. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 27, 28 и 29 июня в кафе «Гостевой дом «Семейный очаг» проходили выпускные. После празднований инфекцию подхватили 82 человека, среди которых 35 бывших школьников. Заболевание протекало в основном в среднетяжелой и легкой формах. Госпитализировалли 46 человек. К 12 июля всех выписали. Несколькими днями ранее, 8-го числа, медики прекратили наблюдение за очагом заражения. Новых случаев не выявили.

В день получения информации о первых заболевших специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование с выездом в кафе и отбором проб пищи, смывов, а также обследовали заболевших и лиц, участвовавших в приготовлении пищи. Деятельность кафе приостановили и возбудили административное производство по ст. 6.6 КоАП РФ. Материалы направили в Рассказовский районный суд. 5 июля деятельность кафе «Семейный очаг» приостановлена на 30 суток.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Тамбовской области заявило, что готово инициировать исковое производство в защиту прав потребителей, пострадавших от услуг кафе. По данному вопросу обращаться:

- Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области: г. Тамбов, ул. Бориса Васильева,5 каб. 13,14; телефон: 8-4752-472512 ; 8-902-722-43-67.

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Рассказово, г.Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах: г. Рассказово, ул. Лесная, 62 А, каб. 2; телефон : 8-47531-30-3-75