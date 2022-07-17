Тамбовский «Спартак» проиграл в первом матче сезона в Курске

В Курске "волки" не смогли выстоять. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Накануне, 16 июля, в Курске на стадионе «Трудовые резервы» в присутствии 897-ми зрителей состоялся матч 1-го тура второй лиги по футболу. Местный «Авангард» одолел тамбовский «Спартак» (2:0). По разу гостей огорчили Александр Войнов (32-я) и Владислав Игнатенко (49-я).

Впрочем, эмоции от старта сезона смазались не самым спортивным поведением хозяев. На 84-й минуте с поля был удален Войнов за удар соперника по лифу рукой, и наставник «Авангарда» Денис Гершун – за нецензурную брань в адрес судьи матча.

«Спартак»: Вялов, Воловик, Дворяшин, Запрудских, Перегудов, А.Архипов, Мишутин (Щигорев, 81), Скрыпников (Карпухин, 59), С.Архипов (Жеребятьев, 30), Трифонов, Новиков (Бзикадзе, 68).

Напомним, что вчерашняя встреча также пошла в зачет «Кубка Черноземья» на призы «Комсомольской правды». Регламент турнира прост - липецкий «Металлург», наш «Спартак» и курский «Авангард» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Во втором туре, 24 июля, «Спартак» проведет первый домашний матч – с обнинским «Квантом».