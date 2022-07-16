В Тамбовской области судмедэксперт брал взятки с родственников умерших

В прокуратуре Уваровского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача судебно-медицинского эксперта ТОГБУЗ «БСМЭ», который обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, в период с сентября 2021 года по октябрь 2021 года обвиняемый получал взятки в размере от 5 до 6 тысяч рублей (всего получено 32 тысячи рублей) от местных жителей за ускорение (внеочередного) проведения судебно-медицинского исследования трупов и выдачу медицинских заключений о смерти.

- 15 июля уголовное дело направлено мировому судье Уваровского района для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.