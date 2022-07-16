16 июля в первом матче сезона-2022/23 тамбовский «Спартак» сыграет в Курске

Курский "Авангард" - первый соперник "волков" в сезоне-2022/23. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 16 июля, откроется новый футбольный сезон во второй лиге. В первом туре тамбовский «Спартак» сыграет на выезде – в Курске с местным «Авангардом». Встреча начнется в 18:00 на стадионе «Трудовые резервы».

Напомним, что тамбовский «Спартак» был основан в этом межсезонье по инициативе врио губернатора Максима Егорова.

- Мы возродили нашу тамбовскую команду, - заявил глава региона на встрече с игроками 14 июля. - Сегодняшний «Спартак» - это футбольный клуб со славными традициями. Рад, что областная команда тренируется на стадионе, который любят тамбовчане и который недавно перешел в областную собственность. Уверен, ребята не раз продемонстрируют своим болельщикам высокий класс игры! Болеем за наших!

В этом розыгрыше «волки» попытаются завоевать путевку во второй по силе эшелон отечественного футбола и сразятся за «Кубок Черноземья» от «Комсомольской правды». В споре за трофей у «Спартака» два соперника – липецкий «Металлург» и курский «Авангард». Как раз сегодняшняя игра пройдет в рамках «комсомольского» Кубка.