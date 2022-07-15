БК «Тамбов» выступит в Суперлиге

"Волки" пошли на повышение. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 15 июля, состоялось заседание Исполкома российской федерации баскетбола (РФБ). Главным вопросом стало утверждение состава участников профессиональных соревнований в сезоне-2022/23.

БК «Тамбов», завоевавший в прошлой кампании бронзовые медали в Суперлиге 2, в новом розыгрыше выступят во втором дивизионе – Суперлиге (ранее Суперлига 1). Вместе с нашей командой в турнире примут участие еще 15 клубов. Это «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск» (Новосибирск), ЦСКА-2 (Москва), «Барнаул» (Алтайский край), «Химки» (Московская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Уфимец» (Уфа)*, СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Русичи» (Курск) и «Зенит»-2 (Санкт-Петербург).