В Тамбовской области выросло число ДТП, раненых и погибших в авариях

В региональном УГИБДД подвели итоги по дорожной ситуации в 1-й половине 2022-го. В этот период число дорожно-транспортных происшествий и раненых увеличилось на 8,7 и 7,4 процентов соответственно, количество погибших возросло на 50% или 14 фактов. Всего на территории области в 452 дорожно-транспортных происшествиях погиб 51 человек и 595

травмированы. Одним из самым распространённых и травмоопасных для пострадавших видом ДТП по-прежнему является столкновение транспортных средств – 244 случая; второе место занимает наезд на пешехода – 91 случай; затем наезд на препятствие – 35; остальные виды составили 82 происшествия. Количество автоаварий с участием нетрезвых водителей по области сократилось на 48%, а число погибших – на 63%.

Что касается детского травматизма, в первом полугодии 2022 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 71 авария с участием детей и подростков, в которых 1 ребенок погиб и 78 детей получили ранения.

- Основная доля – 81%, происшествий с участием несовершеннолетних сконцентрирована в городах и населенных пунктах, где в 58 автоавариях пострадали 65 детей, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.