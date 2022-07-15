В Тамбове высадят около тысячи деревьев взамен погибших ясеней

Весной в Тамбове началась массовая гибель ясеней. Причина установлена – в регионе появилась ясеневая изумрудная златка. Это вредитель, жизнедеятельность которого приводит к быстрому и полному усыханию деревьев. Как сообщили представители Державинского университета, несколько лет назад этот же вид насекомых был завезен в Москву и погубил все ясени. Вредитель активно распространился по Центральной России, и на сегодняшний день эксперты едины во мнении: все ясени уже заражены, и даже деревья, имеющие зелень, обречены на гибель и должны быть вырублены.

Специалисты Дирекции благоустройства и озеленения провели обследование и установили, что количество погибших деревьев в Тамбове составляет порядка тысячи. С учетом дворовых территорий эта цифра может увеличиться в разы. Профильной службе поручено уже этой осенью взамен погибших ясеней высадить в Тамбове около тысячи деревьев.

- По мнению специалистов, оптимальными для нашего региона являются клен или липа, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Они меньше всего подвержены различным заболеваниям и быстро растут.