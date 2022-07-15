Тамбовчанина будут судить за аферу с деньгами управляющей компании

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2019 г. по октябрь 2019 г., генеральный директор организации, заключившей договор на оказание юридических услуг с ООО «ЖилТехСервис», получил доступ к конфиденциальной информации о банковских счетах и имуществе данной организации, сведения об осуществлении контроля за расходными операциями и иную информацию, которую решил использовать в целях личного обогащения.

Реализуя задуманное, с помощью различных мошеннических схем, путем обмана и злоупотребления доверием, фигурант уголовного дела совершил хищение в особо крупном размере имущества и денежных средств ООО «ЖилТехСервис» на общую сумму более 2,4 млн рублей.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет