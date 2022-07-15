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Общество15 июля 2022 13:12

В Тамбовской области уничтожили дикорастущую коноплю на 1,5 га

Очаг обнаружили в Знаменском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В рамках профилактической операции «Мак-2022» сотрудники полиции Знаменского района вместе с работниками администрации района и крестьянско-фермерского хозяйства в районе поселка Кузьминский выявили очаг дикорастущей конопли площадью полтора гектара на поле одной из сельхозпредприятий района. Руководитель хозяйства, кому принадлежит поле, получил предписание об уничтожении наркотикосодержащих растений.

15 июля работники крестьянско-фермерского хозяйства при помощи двух тракторов и вручную уничтожили весь очаг дикорастущей конопли. Вес уничтоженных растений составил три тонны.

- За процессом уничтожения наблюдали сотрудники полиции УМВД России по Тамбовской области, МОМВД России «Знаменский» и члены районной антинаркотической комиссии, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.