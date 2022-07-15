У тамбовчанина под угрозой оружия отобрали автомобиль

14 июля в 4 часа 50 минут в дежурную часть МОМВД России «Моршанский» позвонила 35-летняя жительница Моршанска, которая сообщила, что в поселке Текстильный неизвестные люди под угрозой применения оружия открыто похитили автомобиль ВАЗ-2115, принадлежащий 29-летнему мужчине.

На место происшествия направили оперативно-следственную группу. Все наружные службы полиции ориентировали на задержание предполагаемых преступников. Уже через полчаса сотрудники органов внутренних дел задержали мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Ими оказались два нетрезвых местных жителя 28 и 29 лет. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. У мужчин изъяли орудие преступления.

- В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы. Злоумышленники задержаны. Автомобиль в рабочем состояние возвращен законному владельцу.