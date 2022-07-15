В лобовом столкновении с фурой на тамбовской трассе погибла женщина и пострадали пятеро, в том числе два ребенка

На трассе в Мордовском районе легковушка врезалась в большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла женщина и пострадала ее семья, произошла 14 июля в 6 часов 40 минут на 134 км автодороге «Тамбов-Воронеж» Мордовского района. 37-летняя женщина за рулем «LADA VESTA» столкнулась с движущимся навстречу большегрузом «VOLKSWAGEN CARAVELLE» в составе прицепа «7191-0000010-132» под управлением 55-летнего мужчины. В результате аварии женщина-водитель скончалась на месте.

- Травмы в этом ДТП получили 47-летний пассажир легкового авто и две девочки 6 и 11 лет, а также водитель большегруза и его пассажир, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в больницы и госпитализировали.