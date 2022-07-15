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Общество15 июля 2022 8:27

В Тамбовской области 8 человек отравились грибами

Люди нарушили технику приготовления
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В 1 полугодии 2022-го на территории области имели место 7 случаев отравления грибами с 8 пострадавшими. Люди употребляли различные грибы в жареном, вареном и маринованном виде. По данным специалистов, их готовили в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

- Случаи отравления грибами имели место в г. Рассказово и в Первомайском районе (по 2), в г. Тамбове, в г. Мичуринске и в Сосновском районе (по 1), - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Детей до 14 лет среди пострадавших не было. Летальных исходов не зарегистрировано.