В Тамбове под суд пойдет банда фальшивомонетчиков

В июле прошлого года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тамбову задержали двух жителей Моршанска, подозреваемых в сбыте на территории областного центра фальшивых пятитысячных купюр.

Мужчины расплачивались подделками в магазинах города. После незначительной покупки, за которую они расплачивались фальшивками, они получали сдачу и уходили. После задержания в квартире одного из фигурантов обнаружили и изъяли 4 банкноты номиналом пять тысяч рублей.

В ходе следствия установили, что один из фальшивомонетчиков приобрёл не меньше 10 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, второй мужчина поддержал его идею сбывать фальшивки в магазиназх.

- Полицейские назначили и провели технико-криминалистическую, генетическую, дактилоскопическую экспертизы, провели опрос свидетелей, сбор улик и доказательств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», завершено. Материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.