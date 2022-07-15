Тамбовчанина оштрафовали на 12 тысяч рублей за кражу люков

В апреле 2021 года житель Тамбова украл 5 крышек канализационных колодцев с улиц Майская и Полынковская. Мужчину нашли и осудили по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь он обязан выплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.

По данным водоканала, воровство чугунных люков происходит в городе регулярно. Чаще всего преступления совершаются с целью наживы: люки разламываются и сдаются в пункты приема металла в качестве лома. РКС-Тамбов напоминает: люки на канализационных и водопроводных колодцах не только защищают систему водоснабжения и водоотведения, но, в первую очередь, обеспечивают безопасность человека и транспорта. Открытые колодцы могут привести к несчастным случаям, в том числе к причинению тяжкого вреда здоровью граждан.

- Водоканал просит горожан проявлять бдительность и сообщать о фактах хищения люков по телефону диспетчерской службы – 49-00-46 или через официальный сайт www.vodokanaltmb.ru, - обращаются к горожанам в РКС-Тамбов.