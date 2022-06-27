В тамбовский детский дом-интернат поставляли продукцию с заменителем молочного жира

В феврале 2022 года в рамках заключенного государственного контракта в дом-интернат для детей с нарушениями в развитии под видом сыра и творога поставили сыр и творог с заменителем молочного жира, не отвечающая требованиям безопасности.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, при исследовании продукции установлено её несоответствие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (имелись посторонние вещества и примеси, в том числе антибиотики тетрациклиновой группы). Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По данному факту в СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц, - сообщает СУ СКР по региону.