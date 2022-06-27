Тамбовчанин пойдет под суд за ограбление аптеки

Прокурор Никифоровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 19 апреля в р.п. Дмитриевка в помещении местной аптеки он напал на предпринимателя и фармацевта, используя в качестве оружия хозяйственно-бытовой нож, вырвал из рук одной из женщин мобильный телефон Iphone 11, а также похитил из кассы лоток с выручкой.

- Уголовное дело направлено в Никифоровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.