Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды27 июня 2022 7:46

Тамбовский дирижер стал лауреатом Международного конкурса имени С.В. Рахманинова

Алексею Моргунову присудили пятую премию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Объявлены имена лауреатов Международного конкурса имени С.В. Рахманинова по специальности «Дирижирование». Представителю Тамбовской области, художественному руководителю и главному дирижеру Академического симфонического оркестра им. С.В. Рахманинова Алексею Моргунову присуждена пятая премия.

Прослушивания по специальности «Дирижирование» проходили с 18 по 26 июня в Концертном зале им. П. И. Чайковского. По результатам отбора по видеозаявкам к участию в Конкурсе было допущено 25 дирижеров. На первых двух турах прослушивания проходили в формате открытой репетиции. Дирижеры выступали за пультом Симфонического оркестра Государственной академической симфонической Капеллы России (I тур) и Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского (II тур). III тур прошел при участии Симфонического оркестра Мариинского театра, а программу из одной симфонии и одного фортепианного концерта Сергея Рахманинова, участники получили по результатам жеребьевки. Конкурсантов оценивало жюри в составе: Валерий Гергиев (Председатель жюри), Сесар Альварес, Кристиан Кнапп, Тао Линь, Фабио Мастранджело, Джордж Пехливанян, Валерий Полянский, Александр Сладковский, Владимир Федосеев, Кристофер Чен.

Церемония награждения лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова по всем конкурсным специальностям состоится 27 июня в 12 часов в Доме Пашкова в Москве. А в 19 часов лауреаты Конкурса выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.

- 28 июня в 19 часов они также выступят на одной сцене с Денисом Мацуевым и Валерием Гергиевым в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге, в рамках Первого Международного музыкального фестиваля «Брасс белых ночей», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.