Тамбовский дирижер стал лауреатом Международного конкурса имени С.В. Рахманинова

Объявлены имена лауреатов Международного конкурса имени С.В. Рахманинова по специальности «Дирижирование». Представителю Тамбовской области, художественному руководителю и главному дирижеру Академического симфонического оркестра им. С.В. Рахманинова Алексею Моргунову присуждена пятая премия.

Прослушивания по специальности «Дирижирование» проходили с 18 по 26 июня в Концертном зале им. П. И. Чайковского. По результатам отбора по видеозаявкам к участию в Конкурсе было допущено 25 дирижеров. На первых двух турах прослушивания проходили в формате открытой репетиции. Дирижеры выступали за пультом Симфонического оркестра Государственной академической симфонической Капеллы России (I тур) и Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского (II тур). III тур прошел при участии Симфонического оркестра Мариинского театра, а программу из одной симфонии и одного фортепианного концерта Сергея Рахманинова, участники получили по результатам жеребьевки. Конкурсантов оценивало жюри в составе: Валерий Гергиев (Председатель жюри), Сесар Альварес, Кристиан Кнапп, Тао Линь, Фабио Мастранджело, Джордж Пехливанян, Валерий Полянский, Александр Сладковский, Владимир Федосеев, Кристофер Чен.

Церемония награждения лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова по всем конкурсным специальностям состоится 27 июня в 12 часов в Доме Пашкова в Москве. А в 19 часов лауреаты Конкурса выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.

- 28 июня в 19 часов они также выступят на одной сцене с Денисом Мацуевым и Валерием Гергиевым в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге, в рамках Первого Международного музыкального фестиваля «Брасс белых ночей», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.