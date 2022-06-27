В Тамбовской области произошло 21 ДТП с участием мототранспорта

На территории Тамбовской области проходят профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств, в том числе с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

С приходом весенне-летнего периода наиболее острой и напряженной является обстановка с аварийностью с участием мототранспортных средств.

- С начала года зарегистрировано 21 такое ДТП, в которых 1 человек погиб и 26 были травмированы, в том числе 6 несовершеннолетних, - сообщает пресс-слкжба УГИБДД по Тамбовской области.

Госавтоиспекция напоминает, что согласно ст. 24.1. Правил дорожного движения Российской Федерации управлять мопедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет. Управлять мотоциклами, мотороллерами и другими механическими транспортными средствами, могут только граждане, имеющие водительское удостоверение. Водительское удостоверение на право управления мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами (категория «А») может быть получено лицами, достигшими 16 лет, на управление автомобилями – лицами, достигшими 18 лет.