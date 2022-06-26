Тамбовские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате России

Олег Селявин (слева). Фото со страницы Физическая культура и спорт Тамбовской области в VK.

В Саранске состоялись чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Воспитанники ТОГАУ «Спортивно-адаптивная школа», которых тренирует Александр Альбицкий, заняли три призовых мест. Вторым на дистанции 3000 м стал Олег Селявин. Бронзовые награды завоевали Наталья Кошелева (3000 м) и Татьяна Баранова (1500 м).

Как сообщалось ранее, в Тамбовской области будет создана молодежная хоккейная команда. В сезоне-2022/23 юные «волки» выступят в НМХЛ. Местом дислокации «молодежки» станет ледовая арена «Темп» в Мичуринске. Сейчас идет формирование команды. В «молодежке» будут играть хоккеисты в возрасте 16 - 20 лет.