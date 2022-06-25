За стрельбу в караоке-баре тамбовчанин получил условный срок

Прокуратура Октябрьского района Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого суд признал виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено и доказано, что в сентябре 2021 года мужчина находился в одном из караоке-баров Тамбова, где во время исполнения песни, будучи в состоянии алкогольного опьянения, достал имевшийся при нем пистолет, предназначенный для стрельбы светозвуковыми (светошумовыми) патронами и, грубо нарушая общественный порядок и правила общественной безопасности в публичном месте, из хулиганских побуждений произвел девять выстрелов вверх.

- С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает прокуратура Тамбовской олбласти. - Приговор суда в законную силу не вступил.