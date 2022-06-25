Двое тамбовчан избили приятеля и продолжили пить вместе с ним: через три дня мужчина умер

В Ленинском МСО СУ СКР по по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин в возрасте 33 и 45 лет, обвиняемых в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

8 апреля этого года в квартире дома по улице Октябрьской города Тамбова обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, в вечернее время 5 апреля текущего года компании знакомых распивала спиртные напитки в квартире одного из них. В ходе общения погибший оскорбительно высказался в адрес присутствующей женщины, что возмутило обвиняемых, и они подвергли его избиению. После того, как конфликт был исчерпан, все вместе они продолжили употребление алкоголя. Через три дня мужчина скончался от полученной в ходе избиения травмы головы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и в феврале текущего года только условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.