В Тамбовской области будет создана молодежная хоккейная команда

Местом дислокации «молодежки» станет ледовая арена «Темп» в Мичуринске. Фото с официальной страницы Тамбовской области в VK.

Новая команда станет структурным подразделением хоккейного клуба «Тамбов». МХК «Тамбов» дополнит недостающее звено в профессиональной подготовке хоккеистов. В регионе созданы и успешно выступают в первенствах своих возрастных групп детские и юношеские команды. Теперь ребята, начиная с шести лет, могут прямо на тамбовской земле сделать хоккейную карьеру - пройти все ступени подготовки от первого выхода на лед до зачисления в профессиональную команду.

Местом дислокации «молодежки» станет ледовая арена «Темп» в Мичуринске. Сейчас идет формирование команды. В «молодежке» будут играть хоккеисты в возрасте 16 - 20 лет. Об этом сообщает официальная страница Тамбовской области в VK.

- Тренером МХК «Тамбов» станет специалист с опытом работы в молодежной лиге Александр Трофимов, - написал на своей странице в VK врио губернатора Максим Егоров.

Трофимов возглавлял тренерские штабы «молодежек» московских «Крыльев Советов» и «Динамо», работал с командами ВХЛ и тренировал ХК «Красная Армия».