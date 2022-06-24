В Тамбовской области мужчина из-за оскорблений расправился с бывшей сожительницей

Утром 24 июня в одном из домов села Вишневое Староюрьевского района обнаружили тело 36-летней женщины с многочисленными рарениями, свидетельствующими о ее насильственной смерти.

По этому факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержали 56-летнего жителя соседнего села, который раньше сожительствовал с жертвой.

По версии следствия, рано утром подозреваемый после длительной переписки по телефону с бывшей сожительницей приехал к ней домой для выяснения отношений и истинных причин их расставания. В ходе общения женщина оскорбительно выражалась в его адрес, что, со слов фигуранта, разозлило его, и он стал избивать ее и наносить удары ножом по различным частям тела.

После совершения преступления мужчина выехал к своему знакомому в Рязанскую область и по пути следования был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия с участием фигуранта, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия из избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.