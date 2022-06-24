26 июня в Тамбове на Дне молодежи споет HAZИMA

Накануне Дня молодёжи, 26 июня, в Тамбове пройдут праздничные мероприятия. Запланирована насыщенная образовательная и развлекательная программа, музыкальное шоу. Основные мероприятия праздника состоятся на площади Музыки. С 18 часов там начнут работу тематические площадки.

- Гости праздника смогут пообщаться с единомышленниками по разным направлениям: просвещение, карьера, добро, креатив, возможности, дружба, тренды, спорт, музыка, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Можно будет попасть на мастер-классы и тренинги, ярмарку вакансий, потанцевать, заняться спортом.

В 22 часа начнётся праздничный концерт, где выступят творческие коллективы региона. Хэдлайнером вечера станет HAZИMA - казахстанская певица, артистка лейбла Black Star Inc., финалистка первого сезона телевизионного шоу «Песни» на ТНТ. Завершится праздник салютом.

Для тех, кто не сможет посетить концерт, будет организована онлайн-трансляция на сайте администрации региона https://www.tambov.gov.ru/, в группах «Вконтакте» городского и областного Дома молодёжи https://vk.com/dom_molodezhi68, https://vk.com/dommolodeji68.