В Тамбовской области мужчина подкараулил бросившую его супругу, и до смерти забил ее битой и молотком

Мужчина тщательно подготовился к преступлению Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 31-летней супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установило, что с октября 2021 года супруги не проживали вместе. Женщина вместе с детьми переехала жить к своей матери в одно из сел Мичуринского района. Рано утром 13 декабря мужчина на рейсовом автобусе приехал к дому, где находилась его спуруга и стал дожидаться ее выхода из дома. Увидев, что женщина вышла из дома, он подошел к ней и ударил по голове металлической битой. От удара она упала на землю. Затем мужчина перетащил ее в кусты и там нанес несколько ударов по голове молотком, после чего сам позвонил в службу спасения. 31 января текущего года, так и не придя в сознание, женшщина скончалась в больнице.

- Для определения психического состояния обвиняемого в рамках следствия проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у него психических отклонений, препятствующих привлечению к уголовной ответственности, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время расследование уголовного дела завершено и после вручения копии обвинительного заключения фигуранту, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.