Тамбовчанин воровал катализаторы из иномарок

В апреле-мае в Тамбове произошла серия краж частей автомобилей из припаркованных машин. Злоумышленник электропилой срезал катализаторы с автомобилей «Киа» и «Хавал» и похищал их. Сотрудники полиции установили и опросили пять владельцев машин, которые лишились устройств и возбудили несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В совершении преступлений заподозрили 26-летнего жителя Тамбовского района. Его задержали и опросили. Ранее неоднократно судимый молодой человек признался в кражах и рассказал, что похищал катализаторы, чтобы перепродать их. Тамбовские полицейские проверяют, кому и когда он реализовывал устройства.

Выяснилось, что весной этого года мужчину объявили в розыск после того, как он перестал появляться на заседаниях суда Котовска по обвинению в совершении серии имущественных преступлений.

- Подозреваемого арестовали и поместили в следственный изолятор, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливается его причастность к совершению других имущественных преступлений на территории региона.